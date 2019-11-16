Российский фигурист Дмитрий Алиев, взявший серебро на этапе «Гран-при России», поделился эмоциями от проката.

— Были помарки в самом начале. Пришлось кроить программу по ходу самой программы и принимать серьезные решения, вставлять четверные прыжки. И эти смены, когда начинаешь думать — они влияют. Вылез повтор (Алиев сделал три тройных лутца. — Прим. «СЭ»), не успеваешь сообразить. В целом удовлетворен, можно крупным планом написать, как я чувствовал поддержку. На дорожке было затишье, как будто в оболочке катался. Но в конце меня прямо пробило.

— Расклады в связи с выходом в финал Гран'при прикидывал? До этого этапа, последним вечером?

— Не прикидывал, клянусь. По юниорам так делал, а теперь... Не давит, просто я поменял многое в голове, и теперь не хочу копаться в том, кто против кого, я просто занимаюсь собой. Не хочу копаться в баллах. Мне просто надо самому выходить и хорошо катать.

— То, что возможен здесь русский подиум — значит для вас присутствие на каком-то историческом событии?

— Это очень круто. Вчера мы с Макаром говорили, что хорошо бы все так же осталось, как после короткой, а там сами поборемся. Давно такого не было. Это просто до мурашек, на самом деле. Мне нравится, что мы преподносим Россию таким образом, на наш триколор три наших места. Надеюсь, сейчас Саша (Самарин) еще хорошо откатается, и все будет нормально. (Дмитрий Кузнецов)