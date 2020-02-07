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Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырех континентов в танцах на льду

17:28
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Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями чемпионата четырех континентов. Они занимали второе место после ритм-танца, но в итоге стали лучшими в произвольной программе и одержали победу, набрав 213,18 балла.

Второе место занял канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (210,18). Тройку призеров замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (208,72

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