Чок и Бэйтс выиграли чемпионат четырех континентов в танцах на льду

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями чемпионата четырех континентов. Они занимали второе место после ритм-танца, но в итоге стали лучшими в произвольной программе и одержали победу, набрав 213,18 балла.

Второе место занял канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (210,18). Тройку призеров замкнули американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (208,72