Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон показали новый ритм-танец

Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду, представители Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на турнире Masters de Patinage 2019 во Франции представили ритм-танец для нового сезона.

Танец поставлен под композицию из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года. Произвольный танец будет исполняться под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk, а также под музыку композитора Оулавюра Арнальдса.