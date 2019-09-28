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Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон показали новый ритм-танец

08:49
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Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду, представители Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон на турнире Masters de Patinage 2019 во Франции представили ритм-танец для нового сезона.

Танец поставлен под композицию из американского мюзикла Fame, основанного на одноименном музыкальном фильме 1980 года. Произвольный танец будет исполняться под композицию Find Me исполнителя Forest Blakk, а также под музыку композитора Оулавюра Арнальдса.

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