Чемпионат России по прыжкам: где смотреть трансляции турнира
Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве на льду «ЦСКА Арены» с 19 по 21 января 2024 года. В субботу, 20 января, состоится личный турнир (в мужском и женском одиночном катании, а также парном), а в воскресенье, 21 января, — командное первенство.
В личных соревнованиях примут участие восемь спортивных пар, восемь девушек и 12 мужчин в одиночном катании. Турнир пройдет по системе «на вылет».
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.
Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024
19 января, пятница
Квалификация — начало в 15.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала.
20 января, суббота
Личный турнир. Пары — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14:00)
Личный турнир. Мужчины — начало в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05)
Личный турнир. Женщины — начало в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20)
21 января, воскресенье
Командный турнир — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 15:10)