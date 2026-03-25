Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция короткой программы пар

Короткая программа спортивных пар на чемпионате мира состоится 25 марта

В первый день соревнований на чемпионате мира по фигурному катанию-2026 в Праге (Чехия) в среду, 25 марта, выступят спортивные пары. Фигуристы представят короткую программу. Начало прокатов — в 20.15 по московскому времени.

Трансляция соревнований турнира в Праге в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko» по платной подписке.

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Международный союз конькобежцев (ISU) не допускает российских и белорусских фигуристов до участия в чемпионате мира и других международных соревнованиях. Выступление на квалификационном турнире и зимней Олимпиаде-2026 было исключением.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2026 проходит в Праге (Чехия) с 25 по 29 марта.