Брайан Орсер: "Сезон для Медведевой был похож на американские горки"

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер после завершения выступления на чемпионате мира в японской Сайтаме подвел итоги сезона. Россиянка заняла третье место. Победила еще одна представительница России Алина Загитова, второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

- В эмоциональном плане сезон был похож на американские горки… Но я всегда полагаю, что для изменений, которые были необходимы Евгении, нужно 18 месяцев, - цитирует канадского специалиста телеканал "360". - Тогда будет видна большая разница. Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее еще впереди. Поддержка была очень важна и очень чувствовалась. Спасибо за это!

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