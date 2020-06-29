Бетина Попова: «Из-за фигурного катания украла у себя детские мечты»
Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, опубликовала новый пост в Instagram. Она посвятила его выпускному.
— Здесь должна была быть фотография с выпускного, — написала Попова. — Но ее нет. Как и не было в моей жизни выпускного.
Будучи очень ответственной спортсменкой, я даже подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. И лишь сейчас я понимаю сколько ярких моментов моей жизни было пропущено просто так.
Я никогда не боялась пропускать события, которые бывают лишь раз в жизни и смертельно боялась пропустить тренировку, которая бывает каждый день два раза. Насколько затуманен был мой разум и насколько извращенны были мои приоритеты.
Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях — было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок.
(Глядя на онлайн выпускной 2020) Здесь должна была быть фотография с выпускного. Но ее нет. Как и не было в моей жизни выпускного. Будучи очень ответственной спортсменкой, я даже подумать не могла о том, чтобы променять тренировку на выпускной вечер. И лишь сейчас я понимаю сколько ярких моментов моей жизни было пропущено просто так. Я никогда не боялась пропускать события, которые бывают лишь раз в жизни и смертельно боялась пропустить тренировку, которая бывает каждый день два раза. Насколько затуманен был мой разум и насколько извращенны были мои приоритеты. Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что отказывать себе в простых человеческих радостях — было преступлением. Я украла у себя же детские мечты, минуты счастья и множество улыбок.