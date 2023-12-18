Бестемьянова восхищена выступлением Костомарова и Навки на юбилее Ильи Авербуха

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Романа Костомарова и Татьяны Навки на юбилейном шоу Ильи Авербуха в Москве.

«Хочу пожелать Илье большого успеха, здоровья и долгих лет жизни. Что касается вчерашнего выступления Костомарова на шоу «Вместе и навсегда» — это чудесное действие, которое произошло, и я в удивлении. Как мне кажется, он всего несколько дней назад встал на коньки, во всяком случае так писали в соцсетях. Он молодец и герой!» — приводит RT слова Бестемьяновой.

Для Костомарова этот выход на лед стал первым после болезни. В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония» в тяжелом состоянии. Из-за развившегося некроза спортсмену провели несколько операций по ампутации конечностей.