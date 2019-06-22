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"Bad guy": полная версия нашумевшего номера Загитовой. Видео

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В интернете появилось полное видео номера олимпийской чемпионки Алины Загитовой под песню "Bad guy" американской певицы Билли Айлиш. Программу для действующей чемпионки мира и Европы поставил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз

Незадолго до этого Евгения Медведева успела заявить, что эта песня входит в числе ее любимых. После чего Глейхенгауза даже обвинили в плагиате. Однако он заявил, что не видел интервью Медведевой и выбрал музыку еще до возвращения из отпуска. 

Плохие девочки. Загитову и Медведеву обвинили в плагиате

 

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