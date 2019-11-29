Авербух поделился ожиданиями от судейства в финале «Гран-при»
Российский хореограф Илья Авербух рассказал о своих ожиданиях от судейства в финале «Гран-при» по фигурному катанию.
— Сейчас уровень судейства, все-таки, очень высок. Конечно, болельщики всегда считают, что их любимца засуживают, но это не совсем так, — приводит Nevasport слова Авербуха. — Я не думаю, что судьи всеми силами будут поддерживать только японскую фигуристку, а кто победит из наших — для иностранцев все равно.
В финале серии, который состоится с 5 по 8 декабря в Турине, из 24 участников сразу 11 будут представлять Россию.
В женском одиночном катании это Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова. В мужском одиночном катании — Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В Турине выступят два российских танцевальных дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин, а также три спортивных пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Дополнительная информация
https://nevasport.ru/111990-averbuh-otvetil-budut-li-rossiyanok-zasuzhivat-na-finale-gran-pri-v-turine/