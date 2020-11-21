Американский журналист об итогах «Гран-при России»: «Кажется, я слышал смех Этери»

Известный американский журналист Филип Херш сообщил, что во время произвольной программы на этапе «Гран-при России» в Москве слышал смех российского тренера Этери Тутберидзе. По его мнению, ей не стоит смеяться над выступлениями бывших учениц, а нужно подумать о здоровье своих подопечных.

Ранее Херш выступал за отмену «Гран-при России». Он считает, что российская сторона не соблюдает рекомендаций по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, в Москве много нарушений требований медицинской безопасности на период пандемии.

Напомним, что на «Гран-при России» победителем стала Елизавета Туктамышева. Алена Косторная стала второй. Александра Трусова допустила четыре падения и пропустила на пьедестал Анастасию Гулякову.

— Только что посмотрел произвольные выступления на «Гран-при России». Кажется, я слышал смех Этери, — написал Херш в своем твиттере. — Конечно, у команды Тутберидзе есть дела поважнее, нежели ухмыляться над неудачными выступлениями двух старлеток, Трусовой и Косторной, которые ушли в команду Плющенко. Евгения Медведева сдала положительный тест на ковид, а Анна Щербакова подхватила пневмонию.