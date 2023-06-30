Разносторонняя Алина Загитова: угадаете все ее увлечения и цитаты?

Тест про олимпийскую чемпионку.

1 июля в рамках Дня Московского спорта Алина Загитова дебютирует в фехтовании поединком против 48-летней двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян. Счет опробованных хобби фигуристкой и ведущей идет на десятки. «СЭ» предлагает вам проверить, насколько хорошо вы знаете нюансы феномена «Загитова».

Напомним, что «СЭ» запустил игровой портал с тестами и квизами. Чтобы перейти на него, нажмите сюда.