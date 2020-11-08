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«Непередаваемые чувства от выступления на льду». Загитова — о новом номере

11:11
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась ощущениями от своего первого за несколько месяцев выступления на льду в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Даниил Глейхенгауз.«Немного обиделся на Губерниева после интервью с Загитовой». Глейхенгауз — о возвращении Алины

«Вчера на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари». Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь не простое время. Рада, что всё получилось. Спасибо всем, кто пришёл, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала у себя в Instagram Загитова.

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