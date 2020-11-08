Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась ощущениями от своего первого за несколько месяцев выступления на льду в рамках шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Вчера на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла «Нотр-дам де Пари». Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь не простое время. Рада, что всё получилось. Спасибо всем, кто пришёл, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала у себя в Instagram Загитова.