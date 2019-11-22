Алина Загитова: «Меня не сбил рекорд Косторной»

Алина Загитова считает, что ей не хватило адреналина в короткой программе на этапе «Гран-при» в японском Саппоро. Россиянка стала четвертой в короткой программе, набрав 66,84 балла.

— Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило, — приводит слова Загитовой ТАСС.

У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной.