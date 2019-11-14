Алиев и Самарин планируют исполнить по пять четверных прыжков на этапе «Гран-при» в Москве
19:28
Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев планирует исполнить пять четверных прыжков в двух программах на московском этапе серии «Гран-при» сообщается на официальном сайте ISU.
Среди прочего в заявке Алиева: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в короткой программе, а в произвольной: четверные лутц и тулуп сольно, а также каскад «четверной тулуп-тройной тулуп».
Вице-чемпион мира 2019 Александр Самарин в короткой программе заявил четверные лутц и флип, в произвольной — каскад «четверной лутц-тройной тулуп», четверной флип и четверной тулуп.
Начало короткой программы мужчин — 15 ноября в 14.00 по московскому времени.
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