Алиев и Самарин планируют исполнить по пять четверных прыжков на этапе «Гран-при» в Москве

Вице-чемпион Европы 2018 года Дмитрий Алиев планирует исполнить пять четверных прыжков в двух программах на московском этапе серии «Гран-при» сообщается на официальном сайте ISU.

Среди прочего в заявке Алиева: четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной тулуп в короткой программе, а в произвольной: четверные лутц и тулуп сольно, а также каскад «четверной тулуп-тройной тулуп».

Вице-чемпион мира 2019 Александр Самарин в короткой программе заявил четверные лутц и флип, в произвольной — каскад «четверной лутц-тройной тулуп», четверной флип и четверной тулуп.

Начало короткой программы мужчин — 15 ноября в 14.00 по московскому времени.