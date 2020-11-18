Вице-чемпионка мира 2012 года Алена Леонова в интервью «СЭ» поделилась своими ожиданиями перед стартом московского этапа серии «Гран-при». Соревнование в столицы России пройдут 20-22 ноября в «Мегаспорте».

— Жду как можно больше четверных, как бы странно это не звучало на первый взгляд. Чтобы и у Лизки получился, если она его будет вставлять в программу. Скорее всего — будет, вряд ли она его просто так восстанавливала. Скажу честно, больше всего надеюсь на хорошее выступление от Туктамышевой и на ее удачный четверной. Девчонки уже понемножку выделились по ходу сезона, показали себя. А вот у Лизы пока что прокаты были скомканные.

— Вы думаете стоит сразу же заходить на четверной, который, возможно, еще сырой?

— Конечно. Это же не Олимпиада! Где еще рисковать, если не здесь. Где еще пробовать. По сути ничего важного на Гран-при не решается. Также и для Трусовой этап Гран-при будет лучшей возможностью попробовать четверной риттбергер, чтобы его зачли в ISU.

— Кого вы видите фаворитом в борьбе за «золото» у женщин?

— Наверное, Аню Щербакову. Она показывает самые целостные прокаты. Минимум ошибок, сложные элементы при ней. И в этом сезоне она катается уже на очень высоком, впечатляющем уровне. И получает за это заслуженно очень высокие компоненты. Трусова все-таки сильно проигрывает ей во всем, что не касается четверных.

— Косторную в текущей форме сложно назвать реальным конкурентом Трусовой и Щербаковой?

— Конечно. Все-таки тройного акселя пока нет, а без них бороться будет сложно.

— У парней основная битва будет между Алиевым и Колядой?

— Еще есть Андрей Мозалев и Макар Игнатов.

— Уверены? Все-таки они выступали на этапах Кубка России не очень уверенно, особенно Макар.

— Нет, между всей этой четверкой будет очень серьезная борьба за три призовых места. И за победу.

— Макар на этапах Кубка России все же допускал много ошибок...

— Но он может гораздо лучше выступать! Может у него сейчас на этот старт придет пик формы. Конечно, лучше бы он пришелся на чемпионат России, но может он сейчас с каждым стартом будет набирать форму, становится лучше.

— Вы его видели на тренировках? В какой он форме?

— Видела. Не хочу сглазить, но мальчишки едут в хорошей форме, и Дима, и Макар. На прокаты я не особо попадала, по ошибкам не скажу. Но настроение точно боевое. (Рустам Имамов)