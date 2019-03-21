Алексей Ягудин: "О Коляде говорить не хочу, это все равно бесполезно"

Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин хорошо выступил в короткой программе на турнире в японской Сайтаме. Он также добавил, что ничего не хочет говорить о Михаиле Коляде.

- Лазукин - молодец, это его первый чемпионат мира, он за неделю до старта узнал о своем участии в нем, собрался и выступил, - приводит слова Ягудина ТАСС. - О Коляде говорить не хочу, это все равно бесполезно. Лучше я скажу по поводу Самарина. Фразу "извините, нам стыдно", сказанную им и его тренером в уголке "кисс-энд-край", должны говорить другие - те, кто обнимаются после провального катания.

Самарин свой четверной флип только недавно выучил, а сегодня пошел, и вслед за неудачным прыжком все-таки выполнил каскад - спортсмен, работающий головой, осознающий, что за него вся Россия, да и не только Россия переживает. Человек, который находит силы сказать "извините". Мужик.

Лазукин занимает промежуточное 11-е место после короткой программы, имея в активе 84,05 балла, Коляда - 10-е (84,23), Самарин - 20-е (78,38).

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