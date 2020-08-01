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Александра Трусова: «Всегда хотела прыгать, а меня останавливали»

20:26
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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16-летняя фигуристка Александра Трусова на своей странице в Instagram опубликовала трейлер документального фильма «В четыре оборота».

Лента расскажет о причинах ухода двукратной чемпионки мира среди юниоров от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

— Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год, — заявила россиянка, которая знаменита своими четверными прыжками.

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