Александра Трусова: «Всегда хотела прыгать, а меня останавливали»

16-летняя фигуристка Александра Трусова на своей странице в Instagram опубликовала трейлер документального фильма «В четыре оборота».

Лента расскажет о причинах ухода двукратной чемпионки мира среди юниоров от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

— Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год, — заявила россиянка, которая знаменита своими четверными прыжками.