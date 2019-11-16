Александр Жулин: «Синицина и Кацалапов не боятся борьбы с лидерами в финале «Гран-при»

Тренер Александр Жулин отметил, что российский танцевальный дуэт фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов не боится соперничества с четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном.

- Вика и Никита год назад выступали в финале Гран-при и прекрасно понимают, что этот турнир далеко не подарок, — цитирует ТАСС Жулина. — Соревноваться на разных континентах с разными соперниками — это одно, а вот оказаться со всеми лидерами в одной разминке — совсем другое, вот тогда все это более зримо и для тренеров, и для судей, тогда есть уже четкое понимание, кто тут первый номер, а кто второй.

Будем готовы, мы ничего не боимся. Хотя и прекрасно понимаем, что Пападакис и Сизерон — четырехкратные чемпионы мира, никому и никогда с ними легко не было.