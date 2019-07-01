"23 – это вам не шутки". Сотникова поздравила себя с днем рождения

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поздравила саму себя с днем рождения.
– 23 – это вам не шутки. Мам, пап, спасибо за жизнь! Вроде такая маленькая дата, но что за эти годы было пережито... знаю только я. Хочу пожелать себе не останавливаться и расти дальше! Каков будет мой выбор? А я сама не знаю, жизнь все покажет. Год был нелегким, но продуктивным. Чудеса есть, а у меня есть чудо! – написала Сотникова в своем Instagram.
Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.
2️⃣3️⃣ – это вам не шутки 🥳 Мам,Пап ❤️ спасибо за жизнь!🙏🏽 Вроде такая маленькая дата,но что за эти года было пережито... знаю только я 😬💭 Хочу пожелать себе не останавливаться и расти дальше! Каков будет мой выбор?) А я сама не знаю,жизнь все покажет 😉 Год был не легким,но продуктивным💪🏾 #самаясчастливая 💕 Чудеса есть,а у меня есть чудо! #спасибо 💫 #sotnikova23 #happybirthdaytome #sweet23