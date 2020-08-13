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11-летняя ученица Плющенко исполнила тройной риттбергер на тренировке

15:48
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Российская фигуристка Софья Титова исполнила тройной риттбергер на тренировке в академии Евгения Плющенко. Видео с занятия 11-летней фигуристки было опубликовано в аккаунте «Ангелов Плющенко» в Instagram.

«Всем хорошего настроения и продуктивного нового дня! Рабочие моменты. Софья Титова с тренером Евгением Плющенко. Корректируем», — идет речь в подписи к посту.

Напомним, Софья Титова пришла работать к Плющенко из школы Тутберидзе.

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