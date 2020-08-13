11-летняя ученица Плющенко исполнила тройной риттбергер на тренировке

Российская фигуристка Софья Титова исполнила тройной риттбергер на тренировке в академии Евгения Плющенко. Видео с занятия 11-летней фигуристки было опубликовано в аккаунте «Ангелов Плющенко» в Instagram.

«Всем хорошего настроения и продуктивного нового дня! Рабочие моменты. Софья Титова с тренером Евгением Плющенко. Корректируем», — идет речь в подписи к посту.

Напомним, Софья Титова пришла работать к Плющенко из школы Тутберидзе.