Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление Александра Самарина на чемпионате Европы. Российский фигурист в произвольной программе упал при исполнении тройного акселя.

— Так хорошо начал Саша, но это падение с акселя во второй половине, видимо, его сбило. И очень обидная «бабочка» на последнем прыжке в риттберге. Видно, что старался, боролся.

Вылетел из круга на акселе, и получилось такое неудачное падение.

Сегодня все прыжки были докручены, первые два четверных — сомнений не должно быть.