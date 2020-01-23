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Елизавета Туктамышева — о Самарине: «Так хорошо Саша начал, но падение с акселя его сбило»

22:07

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление Александра Самарина на чемпионате Европы. Российский фигурист в произвольной программе упал при исполнении тройного акселя.

— Так хорошо начал Саша, но это падение с акселя во второй половине, видимо, его сбило. И очень обидная «бабочка» на последнем прыжке в риттберге. Видно, что старался, боролся.

Вылетел из круга на акселе, и получилось такое неудачное падение.

Сегодня все прыжки были докручены, первые два четверных — сомнений не должно быть.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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