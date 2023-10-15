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Сегодня, 19:14

Трансгендеры завоевали золото и серебро на соревнованиях в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Два трансгендера завоевали медали на чемпионате по велокросу в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Post.

Соревнования проходили в Чикаго.

Тесса Джонсон заняла первое место в Single Speed и Cat Half, а Эвелин Уильямсон стала второй в Single Speed.

С критикой в адрес организаторов соревнований выступила экс-тренер по легкой атлетике Линда Блейд, назвавшая турнир «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».

Источник: РИА «Новости»
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