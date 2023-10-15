Трансгендеры завоевали золото и серебро на соревнованиях в США

Два трансгендера завоевали медали на чемпионате по велокросу в США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Post.

Соревнования проходили в Чикаго.

Тесса Джонсон заняла первое место в Single Speed и Cat Half, а Эвелин Уильямсон стала второй в Single Speed.

С критикой в адрес организаторов соревнований выступила экс-тренер по легкой атлетике Линда Блейд, назвавшая турнир «гонками бета-мужчин, в которых участвуют женщины».