Российский велогонщик Власов выиграл горный зачет «Тура Швейцарии»

Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Red Bull — Bora-Hansgrohe, стал победителем горного зачета многодневной гонки «Тур Швейцарии».

Заключительный этап гонки по маршруту Беккенрид — Стокхютте (10 км) прошел в воскресенье. Власов занял шестое место и с 45 очками выиграл горный зачет.

Победу в многодневке одержал Жуан Алмейда из команлды UAE Team Emirates — XRG (29:29,01). 29-летний Власов в генеральной классификации занял 21-е место с отставанием в 28 минут 14 секунд.