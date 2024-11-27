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Бельгийский велосипедист умер в день своего 19-летия

Камила Абдурахманова
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Команда The Lead Out Cycling сообщила 26 ноября о смерти бывшего велосипедиста Туура Ханке в день его рождения.

«Туур работает с нашими юниорами с 2022 года, а в прошлом сезоне выступал за команду до 20 лет. Гонщики и персонал хранят самые теплые воспоминания о Тууре. Всегда уважительный, всегда улыбающийся, всеми любимый. К сожалению, у них не осталось времени вместе, чтобы оставить друг о друге новые воспоминания. Мы желаем много сил всем, кто знал Туура. В первую очередь, семья и семья Туура, его товарищи по команде и друзья внутри и за пределами клуба», — написал его бывший клуб в социальных сетях.

По данным фламандской службы подготовки, Туур Ханке неожиданно скончался. В прошлом месяце он решил начать «новую главу» в своей жизни, бросив велосипед «по личным причинам». «Теперь пришло время наслаждаться другими вещами в жизни. После четырех незабываемых лет я прощаюсь с гонками», — написал бельгиец в своих социальных сетях.

Источник: RMC Sport
Велоспорт
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