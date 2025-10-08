Midnight Swamp — приключение от российской студии выйдет 9 октября

Мрачную историю создали разработчики из Иркутска — Wild Omul, проект станет доступен для игры на PC.

Главный герой окажется в мире, населенным сказочными существами. Так, говорящий Кот пригласит его в таинственный замок, а ведьма (Баба-яга) станет учить зельеварению. Разраюботчики попытались создать интересную систему исследования и смешали славянскую мифологию с советской эстетикой.

Уже сейчас Midnight Swamp можно добавить в список желаемого цифрового магазина Steam.