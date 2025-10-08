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8 октября 2025, 01:05

Midnight Swamp — приключение от российской студии выйдет 9 октября

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Заставка трейлер-анонса Midnight Swamp.
Фото YouTube

Мрачную историю создали разработчики из Иркутска — Wild Omul, проект станет доступен для игры на PC.

Главный герой окажется в мире, населенным сказочными существами. Так, говорящий Кот пригласит его в таинственный замок, а ведьма (Баба-яга) станет учить зельеварению. Разраюботчики попытались создать интересную систему исследования и смешали славянскую мифологию с советской эстетикой.

Уже сейчас Midnight Swamp можно добавить в список желаемого цифрового магазина Steam.

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