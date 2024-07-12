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Сегодня, 22:00

Хомяк (Hamster Kombat) обновил шифр на 12-13 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Новый день, новый шифр на миллион. Код Морзе на 12-13 июля выглядит так:

B — . . .
L . — . .
O — — —
C — . — .
K — . —

Что еще за шифр Морзе в Hamster Kombat

Шифр — это способ получать по миллиону монет каждый день. Для этого нужно ввести один из кодов, состоящий из символов азбуки Морзе — точек и тире. Шифр обновляется каждый день в 22:00 по московскому времени.

Как ввести секретный шифр в Hamster Kombat

Нужно нажать кнопку «Ежедневный шифр» в главном меню приложения. Когда фон станет красным — можно будет вводить буквы. Обязательно делать между ними паузы. Если все делать правильно, то буквы шифровки появятся на этом же экране.

Правила ввода шифра:
1. Точка (.) — короткий тап.
2. Тире (—) — длинный (1-2 секунды) тап.

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