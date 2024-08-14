Появился ежедневный шифр Hamster Kombat на 14-15 августа

В сеть слили секретный код азбуки Морзе на 14.08 — 15.08:

T: —

A: • —

S: • • •

K: — • —

S: • • •

Воспользуйтесь секретным шифром, чтобы заработать миллион монет всего за 1 минуту! Ежедневный код в «Хомяке» — это комбинация из точек и тире, за которой скрывается обычное слово на английском языке. Это слово выбрано не случайно — как правило, оно вызывает ассоциации с криптовалютой.

Выбирайте поле «Ежедневный шифр» на главной странице приложения. Фон за вашим питомцем должен изменить цвет. Во время ввода следуйте правилам:

— Хотите ввести точку (•) — тапайте быстро!

— Хотите ввести тире (—) — немного задержите палец на экране (1-2 секунды).

— Между буквами делайте паузы. Так меньше шансов допустить ошибку.

Если каждый день вводить код, то спустя время можно выучить азбуку Морзе назубок — чем не повод похвастаться перед друзьями? Новый шифр по традиции появляется в 10 часов вечера.