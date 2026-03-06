Go Home Annie во вселенной SCP выйдет на консолях 31 марта

Психологический триллер, вдохновленный SCP Foundation, выйдет на PS5 и Xbox Series.

Версия для PC вышла в 2024 году — она получит крупное обновление. В мрачных лабиринтах комплекса появится новая угроза. Энни должна действовать на опережение, скрываться и использовать загадочную ручную камеру для выживания. Игрокам предстоит пройти «самое грандиозное и пугающее испытание».

В Go Home Annie: An SCP игроки поиграют за сотрудницу Фонда SCP. Они столкнутся с паранормальными событиями, необходимостью решать головоломки и взаимодействовать с аномалиями. Цель — раскрыть тайны лаборатории и узнать свое предназначение.