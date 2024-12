Какие игры бесплатно раздадут в Epic Games Store с 12 декабря по 9 января

Геймеры по всему миру ждут зиму с нетерпением. Почему? Во-первых, праздничные дни, которые можно посвятить играм. А во-вторых, в это время стартуют крупные раздачи и распродажи, связанные с новогодними праздниками.

Новогодняя раздача не обошла стороной и Epic Games Store. В Сети появился слух о том, какие игры можно забрать бесплатно с 12 декабря по 9 января в этом магазине.

12-19 декабря — The Lord of the Rings: Return to Moria

19 декабря — Vampire Survivors

20 декабря — пока неизвестно

21 декабря — Assassin's Creed Mirage

22 декабря — пока неизвестно

23 декабря — пока неизвестно

24 декабря — The Evil Dead

25 декабря — Mafia II: Definitive Edition

26 декабря — Drone Swarm

27 декабря — Doki Doki Literature Club Plus!

28 декабря — Doors of Insanity

29 декабря — Alan Wake Remastered

30 декабря — Grime

31 декабря — A Virus Named TOM

1 января — Figment 2: Creed Valley

2-9 января — игры от Rockstar Games