Вселенная «Ведьмака» пополнится новой книгой — польский писатель выпустит ее через 12 месяцев

Польский писатель Анджей Сапковский рассказал о работе над новой книгой во вселенной «Ведьмака» во время прямой трансляции с фанатами.

Писатель не стал афишировать подробности новой части, однако сказал, что планирует написать спин-офф или приквел к основным приключениям Геральта. Также Сапковский добавил, что постарается закончить новую книгу за 12 месяцев.

Кроме того, писатель отмечает, что основная сага приключений ведьмака закончена и не нуждается в продолжении.