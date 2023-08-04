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Сегодня, 14:00

Вселенная «Ведьмака» пополнится новой книгой — польский писатель выпустит ее через 12 месяцев

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото из игры «Ведьмак».

Польский писатель Анджей Сапковский рассказал о работе над новой книгой во вселенной «Ведьмака» во время прямой трансляции с фанатами.

Писатель не стал афишировать подробности новой части, однако сказал, что планирует написать спин-офф или приквел к основным приключениям Геральта. Также Сапковский добавил, что постарается закончить новую книгу за 12 месяцев.

Кроме того, писатель отмечает, что основная сага приключений ведьмака закончена и не нуждается в продолжении.

Источник: https://redanianintelligence.com/2023/08/04/andrzej-sapkowski-confirms-work-on-new-witcher-book/
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