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Владельцы iPhone недовольны — после обновления iOS смартфоны выключаются по ночам

Владислав Шалганов
Корреспондент
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iPhone.
Фото Apple

Пользователи iPhone, обновившие смартфон до iOS 17, недовольны отключением смартфона посреди ночи.

Обладатели смартфонов отмечают, что у них не включена функция автоматического выключения и включения по таймеру. Многие ссылаются на то, что это баг, связанный с обновлением ОС смартфона, однако точного подтверждения этому нет.

Возможно, что это тестирование новой возможности от Apple — там недовольства пользователей пока не прокомментировали.

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