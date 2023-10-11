Владельцы iPhone недовольны — после обновления iOS смартфоны выключаются по ночам

Пользователи iPhone, обновившие смартфон до iOS 17, недовольны отключением смартфона посреди ночи.

Обладатели смартфонов отмечают, что у них не включена функция автоматического выключения и включения по таймеру. Многие ссылаются на то, что это баг, связанный с обновлением ОС смартфона, однако точного подтверждения этому нет.

Возможно, что это тестирование новой возможности от Apple — там недовольства пользователей пока не прокомментировали.