"Стад де Франс" станет базой киберспортивного клуба

Французская киберспортивная организация Team Vitality стала резидентом парижского стадиона "Стад де Франс". На его базе клуб откроет тренировочный комплекс для своих игроков. Об этих планах руководство Team Vitality рассказало в твиттере, а также показало короткий ролик — презентацию сотрудничества.

Team Vitality была основана в 2013 году. У организации есть представители в нескольких дисциплинах — CS:GO, League of Legends, Fortnite и других играх. Тренировочные базы на спортивных стадионах есть и у других команд. Например, North проводит буткемпы на площадке ФК "Копенгаген", а новая штаб-квартира Complexity Gaming находится по соседству с домашней ареной команды НФЛ "Даллас Ковбойз".