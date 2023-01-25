Fishman: «Lina, конечно, имба-герой, но как мидер она мертвая»

Профессиональный игрок состава «Entity Gaming» Дмитрий Fishman Полищук высказался касательно Lina в следующем патче Dota 2.

«Lina, конечно, имба-герой, я уверен, что ее должны пофиксить. Как мидер она мертвая. Я думаю, что надо таланты поменять или увеличить урон со скиллов и ослабить пассивку», — приводит слова Полищука Cybersport.Metaratings.ru.

На данный момент «Entity Gaming» занимает пятое место в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2023.

Первый дивизион DPC 2023 для Западной Европы проходит с 9 по 29 января. Призовой фонд события — 205 тысяч долларов и 4 слота на мейджор.