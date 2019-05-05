Team Liquid, AVANGAR и Se7en eSports сохранили позиции в топ-5 после двух раундов плей-офф PUBG Europe League – Kick-off Cup. Коллективы занимают первое, третье и четвертое места соответственно.

Team Liquid имеет двукратный отрыв от ближайшего оппонента – 95 очков против 45 у Digital Athletics. AVANGAR заняла первое место в последней серии, благодаря чему коллектив заработал 44 очка в сумме и вошел в топ-3.

Jokers поднялись на 6 место (35 очков), а восьмерку лучших замыкают Natus Vincere (33 очка). UNITY и Beşiktaş Esports делят 9 место (по 29 очков). Аутсайдером плей-офф является TORNADO ENERGY – 9 очков за 6 серий плей-офф.

Kick-off Cup проходит с 30 апреля по 5 мая в Берлине. Призовой фонд чемпионата составляет 125 тысяч долларов.