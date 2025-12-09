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9 декабря 2025, 10:35

Miposhka — о мотивации в игре на шоу-ивентах: «Я всегда стараюсь выкладываться на максимум»

Алексей Буланов
Miposhka.
Фото BetBoom Streamers Battle х Динамо

В эксклюзивном интервью для «СЭ» двукратный чемпион The International в составе Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов рассказал о своей мотивации при игре на шоу-турнирах.

«Я всегда стараюсь выкладываться на максимум в любой ситуации и игре. Тем более в Dota 2, где могу показать свой уровень и поделиться опытом с тиммейтами. Интересно играть турниры в новом моде, с новыми ребятами и в специфическом формате. Я всегда буду выкладываться на 100 процентов, потому что хочется победить»

Miposhka.«Ничего страшного, если не выиграю 3-й The International». Эксклюзивное интервью с Miposhka
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