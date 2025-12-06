Vitality переиграла NAVI и вышла в плей-офф StarLadder Budapest Major 2025

Vitality победила NAVI в 4-м туре StarLadder Budapest Major 2025: Stage 3. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:0 в пользу «пчел».

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходит в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражаются за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стала Team Vitality, которая переиграла в финале The MongolZ — 2:1.