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2 декабря 2025, 21:00

Passion UA смогли обыграть M80 StarLadder Budapest Major 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира StarLadder Budapest Major 2025.
Фото StarLadder

Бывший коллектив Complexity по CS2 одержал верх над американской M80 с итоговым счетом 2-1.

Победа позволяет Passion UA поучаствовать в 3-й стадии соревнований, а вот их противник отправляется домой. Первой картой противостояния стал Mirage, где в равной битве сильнее оказались M80, но на второй — Inferno — они не смогли оказать сопротивления 5:13. Завершающий матч прошел на Train — 13:7 в пользу Passion UA.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.

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