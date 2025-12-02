Passion UA смогли обыграть M80 StarLadder Budapest Major 2025

Бывший коллектив Complexity по CS2 одержал верх над американской M80 с итоговым счетом 2-1.

Победа позволяет Passion UA поучаствовать в 3-й стадии соревнований, а вот их противник отправляется домой. Первой картой противостояния стал Mirage, где в равной битве сильнее оказались M80, но на второй — Inferno — они не смогли оказать сопротивления 5:13. Завершающий матч прошел на Train — 13:7 в пользу Passion UA.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.