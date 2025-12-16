Свищев назвал логичным лишение званий шахматиста Федосеева

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что лишение звания мастера спорта РФ шахматиста Владимира Федосеева посла перехода в другую страну является логичным.

«Это логично, человек ушел и так высказывался, — цитирует Свищева ТАСС. — Значит, ему уже не нужно было оставлять связи с Россией, он так решил. Да и примером для других спортсменов такой человек просто не может быть».

15 декабря Федосеева лишили званий мастера спорта, полученного в 2012 году, и гроссмейстера России (2014). В 2023-м он сменил спортивное гражданство на словенское и раскритиковал СВО.

В активе Федосеева звание абсолютного чемпиона Европы среди юношей до 18 лет (2013), а также бронзовые медали первенств Европы и мира в возрастной категории до 20 лет (2014). Сейчас 30-летний Федосеев занимает 30-е место в рейтинге ФИДЕ.