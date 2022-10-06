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6 октября, 12:09

Сергей Карякин хотел бы выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу, если турнир пройдет не в Европе

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин признался, что хотел бы выступить на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Жду информацию, где будет проводиться чемпионат мира по быстрым шахматам и по блицу, и в зависимости от этого буду принимать решение. Мне бы хотелось там выступить, но это будет зависеть от страны проведения. В Европу я не поеду, а в Объединенные Арабские Эмираты можно. Загадывать не буду. Ну и вопрос с флагом принципиальный», — сказал Карякин ТАСС.

Карякин 21 марта по решению комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине был отстранен на полгода.

Из-за этого Карякин пропустил турнир претендентов, в котором в итоге победил другой россиянин — Ян Непомнящий.

Источник: https://tass.ru/sport/15971233
Сергей Карякин (шахматы)
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