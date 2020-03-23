Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов
21:52
Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня из Китая в партии шестого тура турнира претендентов.
Положение после 6-го тура:
1. Ян Непомнящий — 4,5
2. Максим Вашье-Лаграв — 3,5
3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук — по 3
7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — по 2
24 марта на турнире выходной день.
Пары 7-го тура:
Фабиано Каруана (США) — Ван Хао (Китай)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Ян Непомнящий (Россия)
Дин Лижэнь (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) — Александр Грищук (Россия)