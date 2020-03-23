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Непомнящий сохранил лидерство в турнире претендентов

21:52
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Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня из Китая в партии шестого тура турнира претендентов.

Положение после 6-го тура:

1. Ян Непомнящий — 4,5

2. Максим Вашье-Лаграв — 3,5

3-6. Фабиано Каруана, Аниш Гири, Ван Хао, Александр Грищук — по 3

7-8. Дин Лижэнь, Кирилл Алексеенко — по 2

24 марта на турнире выходной день.

Пары 7-го тура:

Фабиано Каруана (США) — Ван Хао (Китай)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Ян Непомнящий (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды) — Александр Грищук (Россия)

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