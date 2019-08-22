Непомнящий одержал первую победу на супертурнире в Сент-Луисе

Россиянин Ян Непомнящий одержал победу над американцем Хикару Накамурой в 5-м туре Кубка Синкфилда. Это его первая победа на турнире в Сент-Луисе, призовой фонд которого 325 тысяч долларов.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном.

После пяти туров лидируют Дин Лижэнь, Вишванатан Ананд и Фабиано Каруана, у которых по 3 очка. Непомнящий и Карякин идут следом, имея 2,5 очка, как и Максим Вашье-Лаграв, Шахрияр Мамедьяров, Карлсен и Уэсли Со. У Левона Ароняна, Аниша Гири и Накамуры по 2 очка.