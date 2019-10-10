Матч за звание чемпионки мира начнется в Шанхае, а завершится во Владивостоке

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет с 4 по 24 января, информирует ТАСС. Начнется он в Шанхае, вторая его половина пройдет во Владивостоке.

Шахматную корону оспорят ее действующая обладательница китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составит 500 тысяч евро.