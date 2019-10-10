Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Шахматы

Матч за звание чемпионки мира начнется в Шанхае, а завершится во Владивостоке

17:51

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что матч за звание чемпионки мира по шахматам пройдет с 4 по 24 января, информирует ТАСС. Начнется он в Шанхае, вторая его половина пройдет во Владивостоке.

Шахматную корону оспорят ее действующая обладательница китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составит 500 тысяч евро.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6986193

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир