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Матч за право участия в турнире претендентов по шахматам пройдет в Москве

21:37
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Матч за право попасть в число участников турнира претендентов на мировую шахматную корону состоится в Москве, сообщает ТАСС.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Одним из участников этого отбора будет Кирилл Алексеенко, а два других — Ян Непомнящий и Александр Грищук, в зависимости от Гран-при. Матч троих или двоих будет проходить в Москве.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7102623

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