Матч за право участия в турнире претендентов по шахматам пройдет в Москве

Матч за право попасть в число участников турнира претендентов на мировую шахматную корону состоится в Москве, сообщает ТАСС.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Одним из участников этого отбора будет Кирилл Алексеенко, а два других — Ян Непомнящий и Александр Грищук, в зависимости от Гран-при. Матч троих или двоих будет проходить в Москве.