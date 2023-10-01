Левитов рассказал, что приглашал Карлсена и Ниманна на свой турнир

Бывший исполнительный директор Федерации шахмат России Илья Левитов в интервью «СЭ» отметил, что отправлял приглашение на свой личный турнир в Амстердаме 16-му чемпиону мира Магнусу Карлсену и 20-летнему американцу Хансу Ниманну.

— В двух ваших турнирах сыграли Виши Ананд и Владимир Крамник. Не было желания пригласить и других чемпионов мира: Магнуса Карлсена, Гарри Каспарова, Анатолия Карпова?

— Была такая идея, но она от лукавого. С одной стороны, сложно договариваться с чемпионами мира. С другой, Карпов уже не может играть на высоком уровне. Каспаров, наверное, тоже. Да, периодически Гарри Кимович играет в Сент-Луисе, но, думаю, у него есть моральные обязательства перед Рексом Синкфилдом. Рексу нравится, как Гарри Кимович играет в шахматы, и он играет в шахматы. Так что это получился бы слет чемпионов мира, но без серьезной спортивной борьбы. Не моя тема. Наверное, такое должна устраивать ФИДЕ, если это кто-то хочет увидеть. Я приглашаю тех, кого хочу видеть. Слава богу, у меня есть такая возможность.

— А как насчет Магнуса?

— Мы его звали, но он отказался. Не знаю почему. Может быть, помешал онлайн-турнир, который проходил в эти же дни. Не хотел все совмещать. Возможно, другая причина. Сложно сказать, я особо не вникал. Не приехал и не приехал, хотя мы с ним в хороших человеческих отношениях.

— Правда, что вы приглашали Ханса Ниманна, или это шутка?

— Не шутка. Я направил ему письмо, он мне ответил. Мы в контакте с этим бодрым юношей. Думаю, что это не конец веселой истории. Может, пощупаем его шахматный талант (смеется).

Победителем турнира Levitov Chess Week-2023 стал россиянин Ян Непомнящий.