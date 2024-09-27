Карякин считает, что России не удалось преодолеть западное лобби в ФИДЕ

Гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин заявил, что Федерации шахмат России не удалось преодолеть западное лобби в Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в вопросе допуска национальных сборных и возвращении флага спортсменам.

«Удивительным решение конгресса FIDE я назвать не могу. Удивительно было два года назад, когда меня без всякого спортивного повода дисквалифицировали, и я не мог участвовать. А сейчас уже это все не удивляет. Жалко, Федерация шахмат России на самом деле пыталась поменять ситуацию. Это правильные шаги, заняться этим надо было давно. Но получилось, что западное лобби оказалось слишком сильным, и его сопротивление преодолеть не удалось», — приводит слова Карякина ТАСС.

Генассамблея ФИДЕ отклонила предложение о полноценном допуске к турнирам российских и белорусских спортсменов. Делегаты проголосовали за принятие решения о частичном допуске (командные соревнования детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья), но по итогам консультаций с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом.