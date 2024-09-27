Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 22:55

Непомнящий проиграл Карлсену в армагеддоне на этапе Champions Chess Tour

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский шахматист Ян Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену в четвертьфинальном матче четвертого этапа серии онлайн-турниров Champions Chess Tour — The Julius Baer Generation Cup.

Четыре основные партии завершились вничью. Судьбу противостояния определила победа Карлсена в армагеддоне. Общий счет матча — 3:2.

Другой россиянин Александр Грищук оказался сильнее индийца Арджуна Эригайси в четвертьфинале, победив со счетом 2,5 — 1,5.

Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости