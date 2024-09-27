Непомнящий проиграл Карлсену в армагеддоне на этапе Champions Chess Tour
Российский шахматист Ян Непомнящий уступил представителю Норвегии Магнусу Карлсену в четвертьфинальном матче четвертого этапа серии онлайн-турниров Champions Chess Tour — The Julius Baer Generation Cup.
Четыре основные партии завершились вничью. Судьбу противостояния определила победа Карлсена в армагеддоне. Общий счет матча — 3:2.
Другой россиянин Александр Грищук оказался сильнее индийца Арджуна Эригайси в четвертьфинале, победив со счетом 2,5 — 1,5.
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