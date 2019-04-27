Международная шахматная федерация (ФИДЕ) измененила формата матча за звание чемпиона мира, информирует пресс-служба организации. Максимальное количество партий увеличено с 12 до 14. Количество дней отдыха сокращено с шести до пяти, а на ничью можно согласиться только после 40-го хода черных фигур, а не 30-го (за исключением троекратного повторения ходов).

Также был изменен контроль времени. Игрокам теперь будет даваться 120 минут на первые 40 ходов, 60 минут на следующие 20 ходов и 15 минут – на оставшуюся часть с добавлением 30 секунд с 61-го хода.

Ранее было 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Минимальная сумма призового фонда повышена до 2 миллионов евро. Победитель получит 60 процентов, если в матче будет сыграно не более 14 партий и 55 процентов, если победа будет одержана на тай-брейке.