Алексей Гребнев — чемпион Азии среди юниоров

В Джамшедпуре (Индия) прошло первенство Азии среди юниоров. В турнире юношей приняли участие 58 спортсменов, в соревновании девушек — 52 шахматистки.

Чемпионом Азии среди юниоров стал россиянин Алексей Гребнев. В 9 турах рейтинг-фаворит набрал 7 очков и по дополнительным показателям обогнал С. Асвата. Третьим стал Кришна Рохит (оба — Индия), в активе которого 6,5 очков.

У девушек первенствовала Г. Теджасвини — 7,5 очков. Второй финишировала Мукерджи Бристи, набравшая 7 очков. «Бронзу» выиграла Муника Акшая Боммини (все — Индия), в активе которой 6,5 очков. Россиянка Анастасия Иванова заняла 14-е место с 5,5 набранными очками.

В заключительный игровой день прошел чемпионат Азии по блицу среди юниоров. И здесь первенствовал Алексей Гребнев, который набрал 7,5 очков из 9. По дополнительным показателям отстал Мохан Кушагра. Третье место занял Антон Кристиано Маниш. Чемпионкой Азии по блицу среди юниорок стала Муника Акшая Боммини (все — Индия) — 7,5 очков.

(Этери Кублашвили)