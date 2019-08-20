Российский боксер Сергей Ковалев прилетел в Челябинск. 24 августа ему предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Соперником Ковалева станет первый номер в текущем рейтинге WBO Энтони Ярд из Великобритании.

«Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха, скажем так, в пути, — написал Ковалев в Instagram. — До этого все дни были тренировочными. Последнюю неделю я перешел на одну тренировку в день, все по плану. Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам, по всему, что меня окружало, пока я здесь жил».