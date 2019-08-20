Ковалев прилетел в Челябинск
Российский боксер Сергей Ковалев прилетел в Челябинск. 24 августа ему предстоит провести защиту титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. Соперником Ковалева станет первый номер в текущем рейтинге WBO Энтони Ярд из Великобритании.
«Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха, скажем так, в пути, — написал Ковалев в Instagram. — До этого все дни были тренировочными. Последнюю неделю я перешел на одну тренировку в день, все по плану. Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам, по всему, что меня окружало, пока я здесь жил».
?Крашер в ЧЕЛЯБИНСКЕ! Российский боксер Сергей Ковалёв, которому 24 августа предстоит защита титула чемпиона мира WBO в полутяжелом весе, прилетел в Челябинск. «Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха, скажем так, в пути. До этого все дни были тренировочными. Последнюю неделю я перешел на одну тренировку в день, все по плану, — рассказал Ковалёв прямо в зале прилета. — Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам, по всему, что меня окружало, пока я здесь жил». ?В ближайшие три дня Сергею предстоит принять участие сразу в нескольких мероприятиях — от пресс-конференции для СМИ до фиксации веса перед поединком. Несмотря на плотный график официальных событий, боксеру предстоит провести еще несколько тренировок. «В ближайшие три дня проведу пару легких тренировок. Подгоню вес и начну восстанавливаться», — рассказал о ближайших планах Ковалёв. ? Вместе с Сергеем в столицу Южного Урала приехала все команда российского боксера, в том числе и тренер Джеймс Макгрит, для которого это третий визит в Россию и первый визит в родной город Ковалёва. Как отметил Сергей, первая экскурсия намечена уже на сегодня: «Сейчас мы поедем в сторону отеля и нам все по пути. Покажу, где я жил после переезда из Копейска, — это общежитие тракторного завода на Ленина, 4, и коммуналку на улице Савина, куда мы перебрались после того, как мама уволились с ЧТЦ». ?Стоит отметить, что соперник Ковалёва Энтони Ярд прилетел в Челябинск еще вчера и уже опубликовал свое первое интервью в Instagram. Вообще Ярд достаточно активно «нападает» на Ковалёва в социальных сетях, публикуя различные фотографии, где он нокаутирует будущего оппонента. Сам Сергей достаточно сдержанно на это реагирует. Впрочем, сегодня он заявил, что поставит Ярда на место. «Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать. В силу своего опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей в Instagram. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», — говорит Сергей. ?Напомним, что бой Ковалёв vs Ярд состоится в ближайшую субботу?